من هي الدكتورة ريهام المنصوري التي اشعل وفاتها مواقع التواصل الاجتماعي؟

كشف صحفي يمني عن هوية الدكتورة ريهام المنصوري التي اشعل وفاتها مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الصحفي احمد ماهر مقالا جاء فيه:

#ريهام_ماته

إعلامي انتقالي يعيش بجمهورية مصر العربية امتهن منذ أكثر من عامين إلى 3 أعوام مهنة انشاء حسابات وهمية لناشطات وهميات بمعاونة زوجته.

حاول يعمل موقع اخباري وفشل.

عمل في عدد من الصحف المحلية وفشل ايضا.

-رأى أن المبلغ مش مخارج لذا قرر يعمل حسابات وهمية باسماء ناشطات وبالمرة قطيع الانتقالي لن يقصر بالتفاعل وسيدفع بالمال أيضا من أجل الجنوب.

-يتولى هو وزوجته إدارة هذه الحسابات والتي تتعدد أسمائهم بين (ريهام المنصوري , هدى الشرعبي , عبير الحاشدي , حنان المخلافي , ميسون العقربي….بالاضافة إلى صفحة يمنية شمالية باسم “اليمن اليوم” كل منشوراتها سب للجنوب.

-تخيلوا أن هذا المنحط وأمثاله يريد الانتقالي منهم أن يكونوا إعلاميين بارزين بهذا الانحطاط.

تتوزع المهمة كالتالي :

-الناشط هذا يقوم بكتابة المنشور في هذا الحسابات وتتولى زوجته الرد بالماسنجر للضحايا الذين سيقومون بالدفع لاحقا ولكي يتأكدون ان من يتحدث إليهم فتاة.

-أرسل لي أحد المتابعين صور محادثات شخصية بينه وبين ريهام المنصوري وقد أرسل لها مبلغ “10000$” تبرعات من بعض رجال الأعمال في أمريكا وبريطانية لاجل انجاز اوبريت في المانيا عن الجنوب.

-وعندما بدأ هذا الشخص مطالبة “ريهام” بالأوبريت بدأت تتجاهل رسائله وهددها بنشر المحادثة وفضحه أمام الجميع وهذا سبب اقفال الحساب بدعوى موت “ريهام” بينما الحقيقة ان ريهام اسم مستعار ولا وجود لأحد بهذا الإسم في المانيا كلها.

-كان نفس الشخص قد اخذ مبلغ مالي لانتاج شيلة سابقة ونفذها بتمويل من عشرات الاشخاص.

-غالبية الضحايا هم تجار من ذاك المكان ومغتربين مساكين مصدقين كذبة “ثورة ثورة ياجيوب”.

-الاشخاص الذين قاموا بتحويل الاموال إلى حسابات هذا الناشط في اليمن يعرفون انفسهم.

-والاشخاص الذين يواصلون تحويل الاموال لهذه الحسابات توقفوا.

-المكاسب التي حققها هذا الناشط تفوق الخيال والطريف ان الناشط يختار اسماء خارج اطار منطقته .حاشدي . شرعبي . منصوري . عولقي.

حتى بالتافهة لايقبل الاساءة لمنطقته ويذهب للاساءة للمحافظات الجنوبية الأخرى.

-اكتب هذا المنشور للتحذير لمن له عقل من المغتربين فلوسكم التي تذهب لناشطات وهميات عبر صفحات التواصل لن تأتي لكم بجنوب أو غيره وأسركم وأسر الشهداء في الجنوب أولى بهذا المبالغ الضخمة.

احذروا ماتبقى من عبير الحاشدي وهدى الشرعبي وغيرهم من الأسماء الوهمية.

ولكن السؤال الأهم هل عرفتوا صاحب الحسابات ولا أزيد أكتب منشور آخر عنه؟

#بقلم_أحمد_ماهر