من وسط الركام والخراب .. فتيات يمنيات ينشدنّ الحياة والسلام ويطالبنّ بوقف الحرب

ذوي الاحتياجات الخاصة: ” #أوقفوا_الحرب “

لذوي الاحتياجات الخاصة رسالتهم أيضًا في وجه الحرب.. لقد سعت شبكة أصوات السلام النسوية إلى إيصال أصواتهم بـ #وقف_الحرب و #حق_الحياة_بسلام..في هذا الفلاش يخبرنا هؤلاء الأطفال المختلفون من فتيات “الصم والبكم” بلغة أكثر استشعارًا، عن مدى تأثير الحرب ورعبها وعن مخلفاتها النفسية والمادية: “لاكهرباء لا ماء والأسواق خاوية، انفجارات ورعب “، نحن “لانسمع الانفجارات لكننا نحس بها”، تتذكر غزال فضل: “أشوف الناس خائفين يهربون في الشوارع، وملطخين بدمائمهم”..وتبدي الفتيات إلمامًا جيدًا بكوفيد19 فهو “مرض مميت يضعف مناعة الجسم”.. لكن الحرب هي الأسوأ دومًا فقد ” تسببت بانهيار المنظومة الصحية وكذلك الحصار المفروض على المدن”..يقولون وآثار الخراب متناثرة حولهم من مباني مهجورة ومهدمة: “كفاية حرب.. كفاية دمار.. كفاية موت”.. “نريد يمن بلا حرب بلا كورونا“.. #أوقفوا_الحرب#Stop_War & Respond to Covid-19#OSESGY#UNWomen#Wovoicesofpeace#GroupofNine#covid_19#أصوات_السلام_النسوية#فيروس_كورونا#وقف_الحربهيئة الأمم المتحدة للمرأة اليمن – UN Women YemenWomen for Yemen Networkالتوافق النسوي اليمني Yemeni Women Pactالقمة النسوية – Feminist Summit منصة شباب وعي جنوبيات من أجل السلام صانعات السلام Youth Advisory Council تحالف شركاء السلام Peace Partners Alliance

