من وسط الركام والخراب .. فتيات يمنيات ينشدنّ الحياة والسلام ويطالبنّ بوقف الحرب

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أعدت منظمة “أصوات السلام النسوية” فلاشاً عن أطفال مختلفين من فتيات “الصم والبكم” بلغة أكثر استشعارًا، عن مدى تأثير الحرب ورعبها وعن مخلفاتها النفسية والمادية.

وعرض الفيديو آراء بعض الفتيات حيث قلن: “لا كهرباء لا ماء والأسواق خاوية، انفجارات ورعب “، نحن “لا نسمع الانفجارات لكننا نحس بها”.

وتقول غزال فضل: “أرى الناس خائفين يهربون في الشوارع، وملطخين بدمائهم”..

وتبدي الفتيات إلمامًا جيدًا بكوفيد19 عندما سُئلن عنه، وقالن: هو “مرض مميت يضعف مناعة الجسم.. لكن الحرب هي الأسوأ دومًا فقد تسببت بانهيار المنظومة الصحية وكذلك الحصار المفروض على المدن”..

يقولن وآثار الخراب متناثرة حولهن من مبان مهجورة ومهدمة: “كفاية حرب.. كفاية دمار.. كفاية موت”.. “نريد يمنا بلا حرب.. بلا كورونا”..