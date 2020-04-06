من يقف ضد إستقلال الجنوب هو خصمنا شمالياً كان أم جنوبي

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك ، أن من يرد الوقوف أمامهم أو منعهم من استقلال الجنوب واستعادة الدولة فهو عدوهم الأول سواءً كان جنوبيا أو شماليا.

وقال بن بريك في تغريدة له” يدفع حزب الإصلاح الإرهابي بكل أدواته وينشر حسابات بأسماء جنوبية لإذكاء الكراهية والمناطقية لتحسب على الجنوب ويتجاوب معها بعض الطيبين بداعي التفاعل مع بعض التجاوزات التي تحصل من بعض الأفراد” -حد قوله- .

وأضاف بن بريك قائلاً:” خصمنا ليس إخوتنا الشماليين أبدا خصمنا كل من يريد منع استقلال الجنوب كان جنوبياً أو شمالياً.