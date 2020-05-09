مهاجما وزراء في الشرعية.. الكعبي: الخلاص منهم مفتاح النجاح للتحالف

عدن24-خاص

هاجم المحلل العسكري الإمارتي خلفان الكعبي وزراء في شرعية هادي مؤكدا أن الخلاص منهم مفتاح النجاخ للتحالف.وفي تغريدة له على تويتر قال الكبعي معلقا على مقال يهاجم وزراء في الشرعية:” هؤلاء هم أعداء اليمن شماله وجنوبه وأعداء التحالف وممثلي من يعادون التحالف في المنطقه.”

وأضاف:” الانتصار على الحوثه لن يتأتى إلا بإبعادهم، والضرر على المنطقه يأتي من خلالهم، الخلاص منهم مفتاح النجاح للتحالف، الأحمر هو قائدهم.

وختم حديثه بالقول:” بوجودهم لن يحقق التحالف أهدافه.”

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