عدن 24

مهاجما وزراء في الشرعية.. الكعبي: الخلاص منهم مفتاح النجاح للتحالف

9 مايو، 2020
0

عدن24-خاص
هاجم المحلل العسكري الإمارتي خلفان الكعبي وزراء في شرعية هادي مؤكدا أن الخلاص منهم مفتاح النجاخ للتحالف.وفي تغريدة له على تويتر قال الكبعي معلقا على مقال يهاجم وزراء في الشرعية:” هؤلاء هم أعداء اليمن شماله وجنوبه وأعداء التحالف وممثلي من يعادون التحالف في المنطقه.”
وأضاف:” الانتصار على الحوثه لن يتأتى إلا بإبعادهم، والضرر على المنطقه يأتي من خلالهم، الخلاص منهم مفتاح النجاح للتحالف، الأحمر هو قائدهم.
وختم حديثه بالقول:” بوجودهم لن يحقق التحالف أهدافه.”

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الخلاص الشرعية الكعبي النجاح في للتحالف مفتاح منهم مهاجما وزراء

إقرا أيضا

Photo of اليافعي: سقطرى جنوبية تحارب الإرهاب

اليافعي: سقطرى جنوبية تحارب الإرهاب

9 مايو، 2020
Photo of الضالع..لجنة طوارئ كورونا تقر إغلاق المنافذ واتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

الضالع..لجنة طوارئ كورونا تقر إغلاق المنافذ واتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

9 مايو، 2020
Photo of الحصين تسير قافلة إفطار للقوات الجنوبية في الضالع

الحصين تسير قافلة إفطار للقوات الجنوبية في الضالع

9 مايو، 2020
Photo of بعد احباط عملية تهريب.. خفر سواحل حضرموت تتلف 1000 بندل قات

بعد احباط عملية تهريب.. خفر سواحل حضرموت تتلف 1000 بندل قات

9 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق