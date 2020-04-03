أخبار نادي برشلونة

مهاجم جينت على رادار برشلونة في الميركاتو

3 أبريل، 2020
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ديفيد


كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادى برشلونة يراقب باهتمام الكندى جوناثان ديفيد، مهاجم فريق جينت البلجيكى تمهيدا للتعاقد معه موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن ديفيد يتميز بالسرعة وقوة التسديد، قدمه الأساسية اليُمنى ويستخدم اليسرى أحياناً، هو مُهاجم صريح لكنه يستطيع اللعب كجناح، وهوا ما يحتالجهة البارسا فى الوقت الحالى بعد الإصابات المتكررة للفرنسى عثمان ديمبيلى واقتراب رحيل لويس سواريز.

وسجل ديفيد 18 هدفا وصنع 8 أهداف هذا الموسم مع جينت.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا الإسبانية برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، بعد مرور 27 جولة وقبل فترة التوقف الحالية بسبب تفشى فيروس كورونا.

 

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