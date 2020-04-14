أخبار نادي برشلونة

مهاجم ريال سوسيداد في دائرة اهتمامات برشلونة حال فشل صفقة مارتينيز

14 أبريل، 2020
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ألكسندر إيساك

وضع نادى برشلونة الإسبانى، السويدى الشاب ألكسندر إيساك مهاجم نادى ريال سوسيداد الإسبانى تحت المراقبة خلال الفترة المقبلة للتفاوض معه تحسبا لفشل التعاقد مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالى.

 

وتتنافس العديد من عمالقة أندية أوروبا، على ضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى يقدمها مع النيراتزورى، خلال الموسم الحالى.  

 

وقالت صحيفة ” أس ” الإسبانية أن برشلونة علم أن مهاجم ريال سوسيداد الملقب بـ ” إبراهيموفيش الجديد” يمتلك شرطا جزائيا فى عقده يبلغ 70 مليون يورو فى الوقت الذى وضع نادى بوروسيا دورتموند الألمانى ناديه السابق شرطا يتيح له شراء اللاعب 30 مليونًا في عام 2021.

 

وأضافت صحيفة أن برشلونة يعتبر أن سعره مبالغ فيه للغاية وتبحث الإدارة تخفيض المبلغ فى ظل الأزمة المالية الضائقة التى يمر بها النادى أثر تفشى انتشار فيروس كوورنا.

 

الجدير بالذكر أن اللاعب السويدي الشاب ألكسندر إيساك أطلقت عليه الصحف الإسبانية “قاهر ريال مدريد عقب مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، في ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا وقاد فريقه للتأهل لنصف نهائي البطولة.

 

كما تم إطلاق لقب “إبراهيموفيتش الجديد” نظرا لأنه يتمتع بمهارات متميزة وإمكانيات هائلة تجعله شبيهًا بالأسطورة السويدي، لاعب ايه سي ميلان الإيطالي الحالي.

 

 

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