مواجهات بين الجيش وقبليون شرق مأرب تخلف خسائر وتقطع الطريق أمام المسافرين

تسببت المواجهات المحتدمة بين وحدات عسكرية ومسلحون قبليون بمديرية الوادي شرق محافظة مأرب، في أغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى حضرموت والسعودية، كما تسببت في تدمير عدد من الشاحنات والمركبات.

وقال مصدر قبلي، صباح اليوم الخميس، في تصريح خاص لـ “المشهد اليمني” ان المواجهات، لا تزال مستمرة لليوم الثالث على التوالي بين وحدات عسكرية من اللواء 107 معزز بوحدات عسكرية أخرى من المنطقة العسكرية الثالثة من جهة، ومسلحون قبليون يتزعمهم هادي بن حسين مثنى، في منطقة العرقين بمديرية الوادي شرق محافظة مأرب.

وأكد المصدر ان المواجهات تسببت في قطع الطريق الدولي الرابط بين محافظة مأرب ومنفذ الوديعة البري مع السعودية، كما تسببت في إلحاق أضراراً مادية جسيمة في الناقلات والمركبات العالقة على جنبات الطريق في منطقة العرقين شرق الوادي جراء احتدام المواجهات بين الجيش والعناصر المسلحة.

وأوضح المصدر إلى المواجهات اندلعت بعد محاولة المدعو هادي مثنى والمجاميع المسلحة التابعة له استحداث مواقع بالقرب من نقطة الراكة شرق العرقين، والتي تتمركز فيها وحدات عسكرية.

وأشار إلى ان قوات الجيش تسعى إلى فتح الطريق ومنع أعمال تقطعات أو قطاعات قبلية وإبعاد المسلحين عن الطريق الاسفلتي الرابط بين مأرب وصافر شرق المحافظة.