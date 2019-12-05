مأرب برس

مواجهات شرسة بين الحماية الرئاسية ومليشيات الانتقالي بأبين ومقتل قيادي انفصالي

6 ديسمبر، 2019
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قتل قيادي ميداني في ما يسمى المجلس الانتقالي اليوم الخميس في اشتباكات مع القوات الحكومية بمحافظة ابين (جنوبي اليمن).

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان مليشيات الانتقالي اعترضت طريق قوة عسكرية تتبع الحماية الرئاسية في منطقة احور كانت في طريقها الى عدن.

واوضح المصدر ان الحماية الرئاسية حاولت تجنب الصدام مع مليشيات الانتقالي الا ان الاخيرة اطلقت عليها النار ، فضطرت للرد ، ومواصلة طريقها.

وتمكنت قوات الحماية الرئاسية.من المرورو بعد الاشتباك مع الانتقالي في احور ووصلت الى شقرة في طريقها الى عدن.

يذكر ان هذه القوات المكونة من اطقم وعربات عسكرية كانت قد تحركت قبل ساعات من شبوة واتجهت عبر الخط الساحلي لتصل لاحقا الى شقرة بأبين في طريقها الى عدن لتأمين قصر معاشيق الرئاسي بكريتر عدن ، تنفيذا لما نص عليه اتفاق الرياض.

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