مواجهات عنيفة بين اللواء 35 مدرع ومليشيا الاصلاح في تعز



تعز/ خاص

اندلعت مواجهات عنيفة بين اللواء 35 مدرع وقوات فيما يسمى” اللواء الرابع جبلي الموالي لحزب الاصلاح في تعز.

وافادت مصادر عسكرية ان القيادي في اللواء ٣٥ مدرع “مروان البرح” نجا من محاولة اغتيال اليوم، فيما إصيب مرافقه” محمد أحمد خالد” برصاص عناصر تابعة للرابع جبلي في مدينة التربة.

ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء 35 واللواء الرابع جبلي على خلفية محاولة اغتيال القيادي البرح، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وسبق وأن رفضت نقاط اللواء 35 مدرع صباح اليوم السبت، مرور لجنة عسكرية من محور تعز إلى مقر اللواء لاستلام وتسليم اللواء للعقيد الشمساني المعين أمس، وقوبل قرار تعيننه برفض واسع من قبل قيادات اللواء.

