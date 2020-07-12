عدن تايم

مواجهات عنيفة بين اللواء 35 مدرع ومليشيا الاصلاح في تعز

12 يوليو، 2020
0

السبت – 11 يوليه 2020 – الساعة 09:00 م


تعز/ خاص

اندلعت مواجهات عنيفة بين اللواء 35 مدرع وقوات فيما يسمى” اللواء الرابع جبلي الموالي لحزب الاصلاح في تعز.
وافادت مصادر عسكرية ان القيادي في اللواء ٣٥ مدرع “مروان البرح” نجا من محاولة اغتيال اليوم، فيما إصيب مرافقه” محمد أحمد خالد” برصاص عناصر تابعة للرابع جبلي في مدينة التربة.
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات اللواء 35 واللواء الرابع جبلي على خلفية محاولة اغتيال القيادي البرح، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.
وسبق وأن رفضت نقاط اللواء 35 مدرع صباح اليوم السبت، مرور لجنة عسكرية من محور تعز إلى مقر اللواء لاستلام وتسليم اللواء للعقيد الشمساني المعين أمس، وقوبل قرار تعيننه برفض واسع من قبل قيادات اللواء.

Advertisement

Related posts:

  1. قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين اللواء 35 مدرع والشرطة العسكرية بـ”تربة تعز” بالتزامن مع تعزيزات حوثية كبيرة
  2. تعز .. اشتباكات عنيفة بين اللواء 35 مدرع وعناصر اللواء الرابع مشاه جبلي في التربة
  3. اشتباكات عنيفة بين عصابات مليشيا الاصلاح في تعز
  4. إندلاع مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والمليشيات الحوثية في الضالع والحديدة
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of غدا.. كهرباء عدن تطلق حملة لقطع التيار عن غير المسددين

غدا.. كهرباء عدن تطلق حملة لقطع التيار عن غير المسددين

12 يوليو، 2020
Photo of اليمن.. 9 اصابات جديدة بكورونا في شبوة و 12 حالة شفاء في لحج وحضرموت

اليمن.. 9 اصابات جديدة بكورونا في شبوة و 12 حالة شفاء في لحج وحضرموت

12 يوليو، 2020
Photo of عدن.. لجنة السجون تزور عدد من المنشات

عدن.. لجنة السجون تزور عدد من المنشات

12 يوليو، 2020
Photo of النسي: لا تفاوض مع الاخوان وهم ينشأون معسكرات حول عدن

النسي: لا تفاوض مع الاخوان وهم ينشأون معسكرات حول عدن

12 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق