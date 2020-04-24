مواجهات عنيفة بين قوات الحكومة والإنقلابيين الحوثيين في مكيراس البيضاء

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تتواصل المواجهات العنيفة في محافظة البيضاء وسط البلاد بين القوات التابعة للحكومة الشرعية من جهة وميلشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات عنيفة مستمرة في الجهة الشرقية من محور مديرية مكيراس , باستخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة وأن تبادل مكثف يجري بين الطرفين بالمدفعية الثقيلة في المنطقة.

وذكرت المصادر أن عشرات الأسر نزحت إلى مدينة لودر في محافظة أبين جنوب البلاد جراء تلك المواجهات و القصف المدفعي الذي تشنه الميلشيا الحوثية بشكل مباشر على المدنيين .