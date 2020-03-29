المصدر اونلاين

مواجهات مستمرة في مديرية خب الشعف بالجوف

29 مارس، 2020
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قال مصدر عسكري إن مواجهات عنيفة اندلعت بين القوات الحكومية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى اليوم السبت، في جبهتين مختلفتين بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن.

وأضاف المصدر لـ”المصدر أونلاين”، إن ميليشيا الحوثي هاجمت مواقع القوات الحكومية في “وادي وسط” الواقع بين مدينة الحزم مركز المحافظة وخب والشعف، كما شنت هجوماً متزامناً على جبال “الاغدم” في جبهة “اليتمة”، وكلها مناطق تابعة لمديرية خب الشعف.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش تمكنت من صد الهجومين، مشيراً إلى سقوط عدد من القتلى والأسرى من المهاجمين، كما أحرقت طقماً تابعا للميليشيا وعلى متنه رشاش عيار23.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر احتراق طقم وعلى متنه رشاشا في منطقة صحراوية وقالوا إن الطقم تابع للحوثيين وأحرقته القوات الحكومية أثناء المواجهات.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي 3 غارات جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للميليشيا في المحافظة، وفقا للمصدر ذاته.

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الشعف بالجوف خب في مديرية مستمرة مواجهات

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