كريتر سكاي

مواطنون:سوق ظمران بعدن لا يلتزم بالاجراءات الوقائية (صور)

14 أبريل، 2020
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مواطنون:سوق ظمران بعدن لا يلتزم بالاجراءات الوقائية (صور)
كريتر سكاي/خاص

عبر عدد من المواطنين بعدن عن غضبهم ازاء عدن التزام سوق ظمران التجاري بالإجراءات الوقائية.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لكريتر سكاي: سوق ظمران بعدن لا يلتزم بالإجراءات الوقائية ويفتقد لأبسط مقومات الوقاية.
واضافوا: يزدحم المواطنين بسوق ظمران التجاري بشكل كبير؛ الأمر الذي يثير مخاوفنا وسط اجتياح فيروس كورونا لدول العالم.
واختتموا بقولهم: يجب أن يلتزم سوق ظمران بإدخال عدد معين من المواطنين لمنع الازدحام والحفاظ على سلامة المواطنين.

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