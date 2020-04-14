مواطنون:سوق ظمران بعدن لا يلتزم بالاجراءات الوقائية (صور)

عبر عدد من المواطنين بعدن عن غضبهم ازاء عدن التزام سوق ظمران التجاري بالإجراءات الوقائية.

وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لكريتر سكاي: سوق ظمران بعدن لا يلتزم بالإجراءات الوقائية ويفتقد لأبسط مقومات الوقاية.

واضافوا: يزدحم المواطنين بسوق ظمران التجاري بشكل كبير؛ الأمر الذي يثير مخاوفنا وسط اجتياح فيروس كورونا لدول العالم.

واختتموا بقولهم: يجب أن يلتزم سوق ظمران بإدخال عدد معين من المواطنين لمنع الازدحام والحفاظ على سلامة المواطنين.