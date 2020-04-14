كريتر سكاي
مواطنون:سوق ظمران بعدن لا يلتزم بالاجراءات الوقائية (صور)
كريتر سكاي/خاص
عبر عدد من المواطنين بعدن عن غضبهم ازاء عدن التزام سوق ظمران التجاري بالإجراءات الوقائية.
عبر عدد من المواطنين بعدن عن غضبهم ازاء عدن التزام سوق ظمران التجاري بالإجراءات الوقائية.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لكريتر سكاي: سوق ظمران بعدن لا يلتزم بالإجراءات الوقائية ويفتقد لأبسط مقومات الوقاية.
واضافوا: يزدحم المواطنين بسوق ظمران التجاري بشكل كبير؛ الأمر الذي يثير مخاوفنا وسط اجتياح فيروس كورونا لدول العالم.
واختتموا بقولهم: يجب أن يلتزم سوق ظمران بإدخال عدد معين من المواطنين لمنع الازدحام والحفاظ على سلامة المواطنين.
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