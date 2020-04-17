كريتر سكاي

مواطنون:ندعو الشرعية والانتقالي اختيار أرض محايدة الإقتتال فيها غير عدن

17 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

عبر مواطنون بعدن عن غضبهم إزاء الانباء التي تتحدث عن معارك وشيكة الحدوث بين الشرعية والانتقالي.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:ندعو لضبط النفس وعدم الانجرار الى الحروب التي لاتؤدي الى اي حلول بل مزيد من التعقيد.
واضافوا:ان كان لابد من الحرب ندعوهم الى اختيار محافظة أخرى غير عدن فنحن رضينا بالواقع المرير الذي نذوقه بعدن ولكن تجار الحروب لايهنى لهم بال الا بتفجير حرب كل شهرين تتسبب بمقتل الأبرياء
واختتموا:اخذتم ثرواتنا وتقاسمتوها فلا تقتلونا بحربكم العبثية انقلوا حربكم الى قراكم ومحافظاتكم بين أهلكم لتشعروا برعب الحرب ومأساتها فنحن بعدن سئمنا طيشكم وجنونكم وأننا نحمل التحالف العربي سقوط اي دماء بعدن اثر المغامرات المجنونة التي يقدم عليها حلفائه.

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