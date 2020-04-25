مواطنون بخور مكسر يطلقون نداء استغاثة .. لليوم الخامس على التوالي دون كهرباء

أطلق مواطنون بعدن نداء استغاثة عاجل لكل الجهات المختصة بسرعة التدخل لإعادة التيار الكهربائي المنقطع عنهم منذ 5 أيام.

وقال مواطنون لكريتر سكاي: نحن نسكن مقابل ساحل خور مكسر بعدن نعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ يوم الثلاثاء الماضي عقب الأمطار الرعدية التي شهدتها المدينة.

واضافوا: وحينما تساءلنا عن سبب عدم إعادة التيار إلينا ولو لثواني أدركنا انه بسبب مياه السيول الراكدة التي تحولت إلى بحيرة أمام منازلنا وأنها أدت إلى تضرر أسلاك كهربائية.

واختتموا بقولهم: لذلك نناشد جميع الجهات الحكومية المختصة والمجلس الانتقالي الجنوبي ومؤسسة الكهرباء بسرعة التدخل لأخذ مشكلتنا بعين الاعتبار في ظل حرارة الصيف الخانقة لقد طفح الكيل بنا.

وتعاني مناطق عديدة في عدن من انقطاع التيار الكهربائي عقب السيول الجارفة التي شهدتها المدينة وتسببت بكوارث جسيمة في الأرواح والممتلكات.

وتحصل كريتر سكاي على صور خاصة تظهر فيها المياه الراكدة جراء السيول أمام منازل المواطنين بخور مكسر والتي تسببت بتضرر أسلاك كهربائية وانقطاع التيار بشكل تام عنهم.