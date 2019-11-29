كريتر سكاي

مواطنون بزنجبار يشكون طفح مياه الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينتهم(صور)

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 40 دقيقة
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مواطنون بزنجبار يشكون طفح مياه الصرف الصحي في عدد من أحياء مدينتهم(صور)
كريتر سكاي/خاص

شكا عدد من الأهالي في مدينة زنجبار بأبين من طفح المجاري(مياه الصرف الصحي) في أنحاء واسعة بزنجبار.

وقال الأهالي في أحاديث متفرقة لكريتر سكاي: أن مياه المجاري فتكت بنا وتسببت إلينا بامراض واوبئة.

واضافوا: أنهم تواصلوا مع الجهات المعنية بزنجبار لكن دون أن يحركون ساكنا.

وقال الأهالي: عندما تطفح المجاري في الفرزة العامة فقط يتحركون مشيرين الى ان حارة الصرح و المنازل التي خلف مركز الامومة والطفولة تستغيث.

ويقوم الاهالي بجمع  500 ريال  لفتح الانسدادات كل فترة وهذا ليس حلا جذريا.

ويناشد الاهالي محافظ أبين اللواء ابوبكر حسين ومدير عام المديرية ومدير الصرف الصحي، بسرعة التدخل لإنقاذ المدينة والحفاظ على سلامة المواطنين

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كريتر سكاي

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