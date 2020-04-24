كريتر سكاي
مواطنون :تسحرنا وفطرنا والكهرباء بعدن لم تعد اين وزير الكهرباء؟
كريتر سكاي/خاص:
عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء تدهور التيار الكهربائي عن مدينتهم منذ ايام.
عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء تدهور التيار الكهربائي عن مدينتهم منذ ايام.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:تسحرنا وفطرنا والكهرباء لم تاتي اين حكومة الشرعية مما يحدث؟
واضافوا:وزير الكهرباء متواجد بعدن ولم نرى منه تعليق على مايحدث هل لديه كهرباء خاصة او ان مايحدث ليس من اختصاصه.
واختتموا:ندعو العناني الى عمل حل لخروج الكهرباء وعجز التوليد بحكم انه وزيرا للكهرباء او يقدم استقالته.
Advertisement