كريتر سكاي

مواطنون :تسحرنا وفطرنا والكهرباء بعدن لم تعد اين وزير الكهرباء؟

24 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء تدهور التيار الكهربائي عن مدينتهم منذ ايام.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:تسحرنا وفطرنا والكهرباء لم تاتي اين حكومة الشرعية مما يحدث؟
واضافوا:وزير الكهرباء متواجد بعدن ولم نرى منه تعليق على مايحدث هل لديه كهرباء خاصة او ان مايحدث ليس من اختصاصه.
واختتموا:ندعو العناني الى عمل حل لخروج الكهرباء وعجز التوليد بحكم انه وزيرا للكهرباء او يقدم استقالته.

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