مواطنون :تسحرنا وفطرنا والكهرباء بعدن لم تعد اين وزير الكهرباء؟

عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء تدهور التيار الكهربائي عن مدينتهم منذ ايام.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:تسحرنا وفطرنا والكهرباء لم تاتي اين حكومة الشرعية مما يحدث؟

واضافوا:وزير الكهرباء متواجد بعدن ولم نرى منه تعليق على مايحدث هل لديه كهرباء خاصة او ان مايحدث ليس من اختصاصه.

واختتموا:ندعو العناني الى عمل حل لخروج الكهرباء وعجز التوليد بحكم انه وزيرا للكهرباء او يقدم استقالته.