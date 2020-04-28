كريتر سكاي

مواطنون غاضبون يقطعون الشوارع احتجاجا على تردي الخدمات في المدينة.

28 أبريل، 2020
0

كريتر سكاي/خاص

قطع مواطنون غاضبون عددا من الشوارع الرئيسية لمدينة المكلا في كلا من مناطق الشرج وأربعين شقة وقاموا باشعال  النيران في إطارات سيارات احتجاجا ضد الانقطاعات المستمرة للكهرباء وتردي الخدمات في المدينة.

وتأتي هذه الاحتجاجات لتتواصل في مدينة المكلا لليوم الرابع على التوالي.

وطالب المحتجون  السلطات المحلة التوضيح العاجل وكشف سبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في شهر رمضان. 
 

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
احتجاجا الخدمات الشوارع المدينة تردي على غاضبون في مواطنون يقطعون

إقرا أيضا

Photo of اجتماع موسع لانتقالي حضرموت للوقوف امام مستجدات الساحه الجنوبية

اجتماع موسع لانتقالي حضرموت للوقوف امام مستجدات الساحه الجنوبية

28 أبريل، 2020
Photo of حالة المستشفى الالماني بعدن مصابة بالتهاب بالصدر

حالة المستشفى الالماني بعدن مصابة بالتهاب بالصدر

28 أبريل، 2020
Photo of بالصور .. مياه الصرف الصحي تطفح بشوارع كريتر

بالصور .. مياه الصرف الصحي تطفح بشوارع كريتر

28 أبريل، 2020
Photo of حصري :تعرف على تقرير التقصي حول حالات الوفاة في بلوك ٣١ بالمنصورة(وثيقة)

حصري :تعرف على تقرير التقصي حول حالات الوفاة في بلوك ٣١ بالمنصورة(وثيقة)

28 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق