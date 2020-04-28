مواطنون غاضبون يقطعون الشوارع احتجاجا على تردي الخدمات في المدينة.

قطع مواطنون غاضبون عددا من الشوارع الرئيسية لمدينة المكلا في كلا من مناطق الشرج وأربعين شقة وقاموا باشعال النيران في إطارات سيارات احتجاجا ضد الانقطاعات المستمرة للكهرباء وتردي الخدمات في المدينة.

وتأتي هذه الاحتجاجات لتتواصل في مدينة المكلا لليوم الرابع على التوالي.

وطالب المحتجون السلطات المحلة التوضيح العاجل وكشف سبب الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، الذي يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في شهر رمضان.

