المشهد اليمني

مواطنون لـ المشهد اليمني: مشائخ موالين للحوثيين ينهبون المساعدات الإغاثية في إب

21 يناير، 2020
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المشهد اليمني

تواصل مليشيا الحوثي نهبها للمساعدات والإغاثة الإنسانية، لصالح مقاتليها على حساب المحتاجين من الأسر الضعيفة والنازحة.

مواطنين تحدثوا لـ “المشهد اليمني”، عن فساد مشائخ موالين لجماعة الحوثي في منطقة “رعاش” بالجعاشن محافظة إب، وقيامهم بنهب المساعدات، والاستيلاء عليها، من قبل “أمين المجلس المحلي عبدالحميد عبدالواحد، وعضو المجلس المحلي غنيه درهم نعمان، ومدير المدرسة فتح درهم نعمان، حيث يقوموا بنهب المساعدات وبيعها، بينما المعلمين لا يحصلون على شيء من الإغاثة، بالإضافة لانقطاع مرتباتهم.

وتمارس جماعة الحوثي والموالين لها، في مناططق سيطرتها، عملية سطو منظم على المساعدات، والمتاجرة بها في السوق السوداء، وذلك ما أعلنت عنه منظمات دولية بشكل رسمي، ومنها “الغذاء العالمي”.

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