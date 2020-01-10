كريتر سكاي

مواطنون من يوقف جشع ملاك المنازل في عدن

10 يناير، 2020
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(كريتر سكاي) خاص:

ناشد مواطنون من حي عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان قيادات الحزام الامني وادارة امن عدن على مراقبة رفع الايجارات في عدن.

وقال مواطنون ل كريتر سكاي ان ملاك منازل رفعوا اسعار الايجارات من 10 الف ريال على شقة.

وحصل كريتر سكاي على صورة يظهر فيها تعميم صادر من احد ملاك المنازل يطالب فيه بعشرة الف ريال لكل شقة.

وجاء في التعميم الاخوة المستأجرين بانه حسب طلب مالك العقار قرر زيادة في الايجار مبلغ 10 الف ريال على كل شقة إبتداءاً من شهر مارس2020 م.

واختتم المواطنين بالقول في الوقت الذي نعاني من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والدواء زاد فوق الطين بلة هو رفع الايجارات.

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