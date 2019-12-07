مواطنون يشكون تلاعب التجار باسعار المواد الغذائية في الشيخ عثمان

شكا مواطنون من تلاعب التجار باسعار المواد الغذائية بحارة القريشة ومنطقة السيلة بالشيخ عثمان.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:تجار حارة القريشة والسيلة يتلاعبون بالاسعار حيث ان كل محل يبيع السلعة بسعر مختلف عن المحل الاخر.

واضافوا:اسعار السلع تختلف من محل لاخر بسبب غياب وزارة الصناعة والتجارة التي يستلم موظفيها رواتبهم بالدولار دون اي عمل يقومون به.

وناشد المواطنون الجهات المختصة بالقيام بواجبها ومعاقبة المتلاعبين بقوت المواطنين ليكونوا عبرة لمن يمس حياتهم.