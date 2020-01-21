كريتر سكاي

مواطنون يشكون من ارتفاع ايجارات المنازل وشروط عقودها بمدينة الحوطة بلحج

21 يناير، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

طالب عدد من المواطنيين من أبناء الحوطه جهات الرقابة والاختصاص بالمحافظة بوضع حد لمايسمى بديكتاورية ملاك عقارات المنازل المؤجرة وذلك لفرضها مبالغ طائلة غير معقولة مقابل الايجار..

حيث أوضحو أنه يتم رفع مبلغ الايجار علئ مستأجر بشكل غير رسمي يخالف شروط الإيجار المتفق عليه كما يتفاجا المستاجرون ببنود اجباريه تخالف شروط الإيجار للعقارات المنزليه من سابق..

حيث يتم تجديد عقد الإيجار كل سته شهر بمبلغ مضاعف حسب ماهوا متفق عليه ضمن بنود الاتفاق..

وتأتي تلك الممارسات التي يفرضها ملاك العقارات في ظل تخاذل جهات الاختصاص والرقابه والقيام بدورها اتجاه هذه التصرفات الا معقوله يرفضها كل أبناء المدينه في ظل الضروف الصعبه التي يمر بها المواطن…

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