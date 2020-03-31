مواطنون يطالبون وزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار في عدن

عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء فشل وزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار في عدن.



وقال مواطنون لكريتر سكاي:لانعلم ماهي وظيفة وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بعدن فشلوا بضبط اسعار ابسط الاشياء مثل القرص الروتي الذي نفذ ملاك المخابز قرارهم بالقوة.



واضافوا:الان الدور على تجار الجملة برفع اسعار المواد الغذائية فكل تاجر يبيع بالسعر الذي يريد في ظل فشل الوزارة بتحديد الاسعار وضبطها.



واختتموا:يستغل تجار الجملة الوضع الراهن ويقوموا برفع اسعار المواد الغذائيةبحجة انعدامها وانما الحقيقة يريدوا كسب اقدر قدر من المال كونهم تجار ازمات.