كريتر سكاي

مواطنون يطالبون وزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار في عدن

31 مارس، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء فشل وزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار في عدن.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:لانعلم ماهي وظيفة وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بعدن فشلوا بضبط اسعار ابسط الاشياء مثل القرص الروتي الذي نفذ ملاك المخابز قرارهم بالقوة.

واضافوا:الان الدور على تجار الجملة برفع اسعار المواد الغذائية فكل تاجر يبيع بالسعر الذي يريد في ظل فشل الوزارة بتحديد الاسعار وضبطها.

واختتموا:يستغل تجار الجملة الوضع الراهن ويقوموا برفع اسعار المواد الغذائيةبحجة انعدامها وانما الحقيقة يريدوا كسب اقدر قدر من المال كونهم تجار ازمات.

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