كريتر سكاي
مواطنون يطالبون وزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار في عدن
كريتر سكاي/خاص:
عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء فشل وزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار في عدن.
عبر مواطنون عن بالغ غضبهم ازاء فشل وزارة الصناعة والتجارة بضبط الاسعار في عدن.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:لانعلم ماهي وظيفة وزارة الصناعة والتجارة ومكتبها بعدن فشلوا بضبط اسعار ابسط الاشياء مثل القرص الروتي الذي نفذ ملاك المخابز قرارهم بالقوة.
واضافوا:الان الدور على تجار الجملة برفع اسعار المواد الغذائية فكل تاجر يبيع بالسعر الذي يريد في ظل فشل الوزارة بتحديد الاسعار وضبطها.
واختتموا:يستغل تجار الجملة الوضع الراهن ويقوموا برفع اسعار المواد الغذائيةبحجة انعدامها وانما الحقيقة يريدوا كسب اقدر قدر من المال كونهم تجار ازمات.