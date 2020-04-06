عدن الغد

مواطنون يناشدون إنقاذهم عقب انهيار أجزاء من مبنى سكني بعدن

6 أبريل، 2020
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مواطنون يناشدون إنقاذهم عقب انهيار أجزاء من مبنى سكني بعدن

ناشد مواطنون من أهالي عدن لإنقاذهم عقب انهيار أجزاء من مبنى سكني “عمارة” في مدينة كريتر.
وأطلق الناشط العدني حسين أمين في منشور على موقع “فيسبوك” مناشدة عاجلة إلى أهل الخير ومن يهمه الأمر في الحكومة والمجلس الانتقالي والتحالف العربي لإنقاذ الأهالي العالقين.
وأكد أمين إنهيار سلم “درجة” الدول الأول من عمارة في حي معسكر عشرين أول بلوك.
وأشار إلى أن باقي الدرج على وشك السقوط وثمان عوائل مع أطفالهم عالقين في منازلهم لا يستطيعون النزول.
واختتم مناشدته قائلا: تحركوا وأنقذوا أرواح العالقين بأسرع وقت قبل وقوع كارثة.

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