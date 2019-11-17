مواطنون يناشدون التحالف العربي التدخل لوقف معركة شمال عدن

بعث مدنيون نداء استغاثة عاجل الى قيادات التحالف العربي للتدخل ووقف المعارك الدائرة بين قوات الحزام الامني ومسلحين وامتدت من المحاريق الى جولة الكراع بدار سعد.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:نحن مواطنو المحاريق منازلنا من الطوب والعشش والمعارك المندلعة بين الحزام والمسلحين تتساقط قذائفها على منازلنا.

واضافوا:لا يوجد مكان امن نذهب اليه والقذائف تهدد حياتنا.

واختتموا:نناشد التحالف العربي التدخل بوقف الحرب الدائرة شمال عدن قبل ان تحدث مجازر بصفوف المدنيين.