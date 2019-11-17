كريتر سكاي
مواطنون يناشدون التحالف العربي التدخل لوقف معركة شمال عدن
(كريتر سكاي)خاص:
بعث مدنيون نداء استغاثة عاجل الى قيادات التحالف العربي للتدخل ووقف المعارك الدائرة بين قوات الحزام الامني ومسلحين وامتدت من المحاريق الى جولة الكراع بدار سعد.
وقال مواطنون لكريتر سكاي:نحن مواطنو المحاريق منازلنا من الطوب والعشش والمعارك المندلعة بين الحزام والمسلحين تتساقط قذائفها على منازلنا.
واضافوا:لا يوجد مكان امن نذهب اليه والقذائف تهدد حياتنا.
واختتموا:نناشد التحالف العربي التدخل بوقف الحرب الدائرة شمال عدن قبل ان تحدث مجازر بصفوف المدنيين.