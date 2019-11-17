كريتر سكاي

مواطنون يناشدون التحالف العربي التدخل لوقف معركة شمال عدن

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ دقيقة واحدة
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(كريتر سكاي)خاص:

بعث مدنيون نداء استغاثة عاجل الى قيادات التحالف العربي للتدخل ووقف المعارك الدائرة بين قوات الحزام الامني ومسلحين وامتدت من المحاريق الى جولة الكراع بدار سعد.

وقال مواطنون لكريتر سكاي:نحن مواطنو المحاريق منازلنا من الطوب والعشش والمعارك المندلعة بين الحزام والمسلحين تتساقط قذائفها على منازلنا.

واضافوا:لا يوجد مكان امن نذهب اليه والقذائف تهدد حياتنا.

واختتموا:نناشد التحالف العربي التدخل بوقف الحرب الدائرة شمال عدن قبل ان تحدث مجازر بصفوف المدنيين.

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التحالف التدخل العربي شمال عدن لوقف معركة مواطنون يناشدون

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