مواطنو ردفان يشكون ارتفاع أسعار الخضروات

ردفان – المشهد العربي:

ارتفعت أسعار الخضروات في أسواق مدينة الحبيلين في مديرية ردفان بمحافظة لحج، بشكل لافت خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع حلول شهر رمضان الفضيل.

وشكا المتسوقون من الغلاء غير المبرر للأسعار، متهمين التجار باستغلال احتياجات المواطنين في شهر رمضان المعظم.

وقال مواطنون أن سعر الكيلو في غالبية الأصناف كالطماطم والبطاط والبصل تجاوز الـ700 ريال.

وطالبوا مكتب التجارة في المديرية بتحرك عملي وفرض الرقابة على الأسواق لمنع محاولات التلاعب.

وبرر موردو الخضروات ارتفاع الأسعار مؤخرا، بارتفاع تكاليف النقل وتوليد الطاقة بسبب تضرر مزارع في محافظات الشمال من السيول.