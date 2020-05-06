مواطن بعدن يروي تفاصيل إدخال شقيقه إلى العزل الصحي عقب إصابته بالتهاب فايروسي
روى مواطن من عدن تفاصيل إدخال أخيه إلى العزل الصحي عقب إصابته بالتهاب فايروسي.
وقال الأخ فهد شريح المدير التنفيذي لدى فرقة خليج عدن المسرحية: أخي أدخلوه العزل الصحي في مستشفى الجمهورية
نتيجة الفحص الاولي : التهاب فايروسي والتي كانت أعراضه :
ضيق تنفس
صداع قوي
سعال
حمى
ومن المفترض أن تأتي اللجنة الوطنية في الصباح لإجراء الفحوصات.
واضاف شريح بالقول: خلال:تواجدي من الساعة 12 حتى 3 فجرا بمستشفى الجمهورية توفى شخصين بالكضمة احدهم لايتجاوز عمره الثلاثينات.
مشيرا الى ان عدد المرضى المصابين بضيق التنفس الذين جاؤوا للعلاج لا يستطع عدهم.
وتابع: ولكن مالفت نظري شاب لايتجاوز عمره العشرين مصاب بذات الاعراض وبعد سؤالي عليه قالوا ليس لديه اي امراض مزمنة واول مرة يحصل له كضمة
وأردف قائلا: قبل احالة اخي للعزل كان المفروض نقله لمستشفى خاصة (قسم انعاش) حاولت اتصل لأصدقائي والبحث عن مستشفى تقبله.
واختتم بقوله: لكن للأسف تقريبا كل المستشفيات اما مغلقة او رافضة استقباله..