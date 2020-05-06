كريتر سكاي

مواطن بعدن يروي تفاصيل إدخال شقيقه إلى العزل الصحي عقب إصابته بالتهاب فايروسي

6 مايو، 2020
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كريتر سكاي/خاص

روى مواطن من عدن تفاصيل إدخال أخيه إلى العزل الصحي عقب إصابته بالتهاب فايروسي.
وقال الأخ فهد شريح المدير التنفيذي لدى فرقة خليج عدن المسرحية: أخي أدخلوه العزل الصحي في مستشفى الجمهورية
نتيجة الفحص الاولي : التهاب فايروسي والتي كانت أعراضه :
ضيق تنفس
صداع قوي
سعال
حمى
ومن المفترض أن تأتي اللجنة الوطنية في الصباح لإجراء الفحوصات.
واضاف شريح بالقول: خلال:تواجدي من الساعة 12 حتى 3 فجرا بمستشفى الجمهورية توفى شخصين بالكضمة احدهم لايتجاوز عمره الثلاثينات.
مشيرا الى ان عدد المرضى المصابين بضيق التنفس الذين جاؤوا للعلاج لا يستطع عدهم.
وتابع: ولكن مالفت نظري شاب لايتجاوز عمره العشرين مصاب بذات الاعراض وبعد سؤالي عليه قالوا ليس لديه اي امراض مزمنة واول مرة يحصل له كضمة
وأردف قائلا: قبل احالة اخي للعزل كان المفروض نقله لمستشفى خاصة (قسم انعاش) حاولت اتصل لأصدقائي والبحث عن مستشفى تقبله.
واختتم بقوله: لكن للأسف تقريبا كل المستشفيات اما مغلقة او رافضة استقباله..

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