مواطن من عدن يناشد وزير العدل التوقيع على مذكرة لإنصافه

ناشد مواطن من مدينة عدن وزير العدل علي هيثم الغريب التوقيع على المذكرة المتواجدة بمكتبه.

وقال المواطن المعتمد جميل علي لكريتر سكاي:لدينا ارض(وراثة) في لحج وتم البسط عليها ولذي اوراق ثتبت ملكيتنا للارض وكيل نيابة لحج رفض ان يلتفت حتئ لشكوانا وملف الارض وطلب مننا ناخذ ارضنا بيدنا.

واضاف:ذهبنا يوم الخميس الى مكتب وزير العدل وقدمت الاوراق المطلوبة وطلب مني العودة يوم الاحد ليصدر توجيه الى محافظ لحج وذهبت اليوم المذكرة جاهزة ولكن اخبرني بان الوزير لم يوقع عليها وانه مسافر وليس له نائب يوقعها وبعد.

واختتم:منذ اشهر ونحن نذهب من مسؤول الى اخر بحثا عن حقنا المسلوب نناشد معالي وزير العدل بسرعة توقيع المذكرة حتى تتحرك الجهات المسؤولة وتعيد حقنا.