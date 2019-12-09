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مواطن يقتل قريبته في الممدارة بعدن

9 ديسمبر، 2019
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أقدم مواطن يدعى هيثم علي صالح، يعمل في النخبة الشبوانية، يوم أمس، على قتل المواطنة أفراح حسن صالح، في العقد الرابع من العمر بحي ملقاط بالممدارة في عدن.

وأوضح مصدر بشرطة الممدارة أن خلافاً نشب بين هيثم علي صالح، وأفراح حسن، بعد قدومه لمنزلها، انتهى بإطلاقه الرصاص عليها، مضيفا: “إن القاتل متزوج من ابنة أخت المقتولة، وهي من سكان البيضاء وقدمت للإقامة عند أقارب لها في الممدارة بعدن”.

وأضاف: “تم نقل الجثة إلى مستشفى الصداقة، وتم نزول فريق الأدلة الجنائية بشرطة الممدارة، لتصوير موقع الحادث وتصوير الجثة، وتم إبلاغ العمليات في بلاغ أولي على القاتل ونوع السيارة التي يستقلها وأيضاً الأماكن التي يتردد إليها”.

وبحسب شرطة الممدارة، فإن الجريمة جنائية وليست عملية اغتيال أو استهدف من قبل مسلحين مجهولين.

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الممدارة بعدن في قريبته مواطن يقتل

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