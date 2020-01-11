مواطن يناشد إنصافه في قضية احتيال ونصب

حضر إلى مقر صحيفة “عدن الغد” المواطن “عباس سالم محمد شعيلة” شكيا احتيال ونصب عليه من الشيخ نبيل احمد فضل الرهوة.

وقال عباس في معرض شكواه لــ”عدن الغد” ان لديه اتعاب ب150مليون ريال مقابل اجراءات ومتابعة ارضين في المدينة الخضراء ومنطقة الوعرة بصبر خاصة لشركة نماء الخير الذي يملكها الشيخ نبيل الرهوة.

واضاف ان الشيخ نبيل لم يسدد له اتعابه بحجة انه لم يبيع الارض, والذي قام موطنين بالبسط عليها في وقت لاحق دون تحرك من الشيخ نبيل او النيابة, متهما إياه بالتواطؤ مع الباسطين, رغم ابلاغه البسط عليها, واعتبر عباس ان الباسطين منسقين مع الاشخاص الذين كلفهم الشيخ نبيل بحماية الارض, حيث انهم لم يقدموا ضدهم أي بلاغ.

كما قال ان الشيخ نبيل الرهوة قام بتهديده بعد اخباره بالبسط على الارض, كما اتهمه بالضلوع في عملية البسط التي طالت أرضه.

واشار انه قام بإبلاغ ادارة البحث والتي حولت القضية للنيابة متهما نيابة تبن وبعض اعضاء النيابة في لحج بالتلاعب بالقضية حيث اعتبرتها قضة مدنية, ووجهت استعداء ولم يحضر احد, ولم تقم بدورها بالتوجيه بضبطهم, واغلقت ملف القضية, في وقت لاحق.

وناشد المواطن عباس وزير العدل “علي هيثم الغريب” والنائب العام علي الاعوش, ووزير الداخلية المهندس “احمد بن احمد الميسري” ومحافظ محافظ لحج اللواء الركن “احمد عبد الله التركي” ومدير امن محافظة لحج صالح السيد, ورئيس النيابة العامة بالحج, التدخل وانصافه في القضية.

