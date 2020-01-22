مواعيد اقلاع رحلات طيران اليمنية لليوم الخميس
الخميس – 23 يناير 2020 – الساعة 01:13 ص
عدن/ خاص
✈ مواعيد اقلاع الرحلات ليوم غد الخميس الموافق 23 يناير 2020م كالتالي:
✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 607.
🔸خط الرحله :
القاهره- سيئون.
🕕الاقلاع 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). 🕕الوصول: 0630 صباحا. ✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 500.
🔸خط الرحله :
سيئون- جده.
🕕الاقلاع : 0930 صباحا. 🕕الوصول : 1145 ظهرا. ✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 501.
🔸خط الرحله :
جده- سيئون.
🕕الاقلاع :1300 ظهرا. (توقيت جده) 🕕الوصول: 1515 عصرا. ✨✨✨✨✨✨
#⃣رقم الرحله : 606.
🔸خط الرحله :
سيئون-القاهره.
🕕الاقلاع : 1600 مساء. 🕕الوصول : 1845 مساء. ✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 601.
🔸خط الرحله :
القاهره- عدن.
🕕الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). 🕕الوصول: 0645 صباحا.
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#⃣رقم الرحله : 600.
🔸خط الرحله :
عدن-القاهره.
🕕الاقلاع : 1630 مساء. 🕕الوصول : 1900 مساء.
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✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 640.
🔸خط الرحله :
عدن- عمان.
🕕الاقلاع : 0845 صباحا. 🕕الوصول : 1100 ظهرا.
✨✨✨✨✨✨ ✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 641.
🔸خط الرحله :
عمان- عدن.
🕕الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) 🕕الوصول : 1600 مساء.
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