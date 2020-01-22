مواعيد اقلاع رحلات طيران اليمنية لليوم الخميس



عدن/ خاص

✈ مواعيد اقلاع الرحلات ليوم غد الخميس الموافق 23 يناير 2020م كالتالي:

✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 607.

🔸خط الرحله :

القاهره- سيئون.

🕕الاقلاع 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). 🕕الوصول: 0630 صباحا. ✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 500.

🔸خط الرحله :

سيئون- جده.

🕕الاقلاع : 0930 صباحا. 🕕الوصول : 1145 ظهرا. ✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 501.

🔸خط الرحله :

جده- سيئون.

🕕الاقلاع :1300 ظهرا. (توقيت جده) 🕕الوصول: 1515 عصرا. ✨✨✨✨✨✨

#⃣رقم الرحله : 606.

🔸خط الرحله :

سيئون-القاهره.

🕕الاقلاع : 1600 مساء. 🕕الوصول : 1845 مساء. ✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 601.

🔸خط الرحله :

القاهره- عدن.

🕕الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). 🕕الوصول: 0645 صباحا.

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#⃣رقم الرحله : 600.

🔸خط الرحله :

عدن-القاهره.

🕕الاقلاع : 1630 مساء. 🕕الوصول : 1900 مساء.

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✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 640.

🔸خط الرحله :

عدن- عمان.

🕕الاقلاع : 0845 صباحا. 🕕الوصول : 1100 ظهرا.

✨✨✨✨✨✨ ✨✨✨✨✨✨ #⃣رقم الرحله : 641.

🔸خط الرحله :

عمان- عدن.

🕕الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان) 🕕الوصول : 1600 مساء.

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