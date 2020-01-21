تحديث نت

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء الموافق 22 يناير 2020.

21 يناير، 2020
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ينشر “تحديث نت” مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء، الموافق 22 يناير 2020.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.

القاهرة- سيئون :

الإقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.

سيئون – سقطرى :

الإقلاع : 11:00 ظهرا. الوصول: 12:15 ظهرا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :

سقطرى – سيئون :

الإقلاع : 13:15 ظهرا. الوصول : 14:30 ظهرا.

سيئون – القاهرة:

الإقلاع : 15:30 عصرا. الوصول : 18:15 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن .

الإقلاع : 023:0 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول : 06:45 صباحا.

رقم الرحلة: 506

خط الرحلة: عدن- جدة.

الإقلاع :09:30 صباحا .

الوصول: 11:30 ظهرا.

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة: جدة- عــدن .

الإقلاع :13:00 ظهرا (توقيت جــدة). الوصول: 15:00 عصرا.

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة: عـدن_ القاهرة.

الإقلاع :16:00 مساء.

الوصول: 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة:عدن- عمان.

الإقلاع : 08:45 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة:عمان- عدن.

الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول: 16:00 مساء.

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