مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء الموافق 22 يناير 2020.
ينشر “تحديث نت” مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء، الموافق 22 يناير 2020.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة- سيئون- سقطرى.
القاهرة- سيئون :
الإقلاع : 02:15 بعد منتصف الليل(توقيت القاهرة). الوصول: 06:30 صباحا.
سيئون – سقطرى :
الإقلاع : 11:00 ظهرا. الوصول: 12:15 ظهرا.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :
سقطرى – سيئون :
الإقلاع : 13:15 ظهرا. الوصول : 14:30 ظهرا.
سيئون – القاهرة:
الإقلاع : 15:30 عصرا. الوصول : 18:15 مساء.
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة: القاهرة- عدن .
الإقلاع : 023:0 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة). الوصول : 06:45 صباحا.
رقم الرحلة: 506
خط الرحلة: عدن- جدة.
الإقلاع :09:30 صباحا .
الوصول: 11:30 ظهرا.
رقم الرحلة: 507.
خط الرحلة: جدة- عــدن .
الإقلاع :13:00 ظهرا (توقيت جــدة). الوصول: 15:00 عصرا.
رقم الرحلة: 608
خط الرحلة: عـدن_ القاهرة.
الإقلاع :16:00 مساء.
الوصول: 18:30 مساء.
رقم الرحلة: 648.
خط الرحلة:عدن- عمان.
الإقلاع : 08:45 صباحا.
الوصول: 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة: 649.
خط الرحلة:عمان- عدن.
الإقلاع :12:00 ظهرا (توقيت عمان). الوصول: 16:00 مساء.