ينشر “تحديث تايم” مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:



رقم الرحلة: 607.



خط الرحلة: القاهرة- الريان- سيئون- سقطرى.



القاهرة- الريان:



الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة).



الوصول: 06:30 صباحا.



الريان – سيئون :



الإقلاع : 07:30 صباحا.



الوصول: 08:30 صباحا.



سيئون – سقطرى :



الإقلاع : 09:30 صباحا.



الوصول: 10:45 صباحا.



رقم الرحلة: 606.



خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :



سقطرى – سيئون :



الإقلاع : 11:45 ظهرا.



الوصول : 13:00 ظهرا.



سيئون – القاهرة:



الإقلاع : 14:00 ظهرا.



الوصول : 16:45 مساء.



رقم الرحلة: 609.



خط الرحلة: القاهرة- عدن .



الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة).



الوصول : 07:00 صباحا.



رقم الرحلة: 506



خط الرحلة: عدن- جدة



الإقلاع :09:00 صباحا .



الوصول: 1100 ظهرا.



رقم الرحلة: 507.



خط الرحلة: جدة- عــدن .



الإقلاع :1230 ظهرا (توقيت جــدة) .



الوصول: 14:30 ظهرا.



رقم الرحلة: 608



خط الرحلة:عـدن القاهرة.



الإقلاع :15:30 عصرا.



الوصول: 18:00 مساء.



رقم الرحلة: 648.



خط الرحلة: عدن- عمان.



الإقلاع : 08:45 صباحا.



الوصول: 11:00 ظهرا.



رقم الرحلة: 649.



خط الرحلة:عمان- عدن.



الإقلاع :12:00 ظهرا. (توقيت عمان) .



الوصول: 16:00 مساء.