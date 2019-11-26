مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء
الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – الساعة 07:27 م بتوقيت اليمن ،،،
ينشر “تحديث تايم” مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة- الريان- سيئون- سقطرى.
القاهرة- الريان:
الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة).
الوصول: 06:30 صباحا.
الريان – سيئون :
الإقلاع : 07:30 صباحا.
الوصول: 08:30 صباحا.
سيئون – سقطرى :
الإقلاع : 09:30 صباحا.
الوصول: 10:45 صباحا.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :
سقطرى – سيئون :
الإقلاع : 11:45 ظهرا.
الوصول : 13:00 ظهرا.
سيئون – القاهرة:
الإقلاع : 14:00 ظهرا.
الوصول : 16:45 مساء.
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة: القاهرة- عدن .
الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة).
الوصول : 07:00 صباحا.
رقم الرحلة: 506
خط الرحلة: عدن- جدة
الإقلاع :09:00 صباحا .
الوصول: 1100 ظهرا.
رقم الرحلة: 507.
خط الرحلة: جدة- عــدن .
الإقلاع :1230 ظهرا (توقيت جــدة) .
الوصول: 14:30 ظهرا.
رقم الرحلة: 608
خط الرحلة:عـدن القاهرة.
الإقلاع :15:30 عصرا.
الوصول: 18:00 مساء.
رقم الرحلة: 648.
خط الرحلة: عدن- عمان.
الإقلاع : 08:45 صباحا.
الوصول: 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة: 649.
خط الرحلة:عمان- عدن.
الإقلاع :12:00 ظهرا. (توقيت عمان) .
الوصول: 16:00 مساء.