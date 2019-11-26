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مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء

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الثلاثاء – 26 نوفمبر 2019 – الساعة 07:27 م بتوقيت اليمن ،،،

ينشر “تحديث تايم” مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأربعاء، الموافق 27 نوفمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- الريان- سيئون- سقطرى.

القاهرة- الريان:

الإقلاع : 02:00 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة).

الوصول: 06:30 صباحا.

الريان – سيئون :

الإقلاع : 07:30 صباحا.

الوصول: 08:30 صباحا.

سيئون – سقطرى :

الإقلاع : 09:30 صباحا.

الوصول: 10:45 صباحا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سقطرى-سيئون- القاهرة :

سقطرى – سيئون :

الإقلاع : 11:45 ظهرا.

الوصول : 13:00 ظهرا.

سيئون – القاهرة:

الإقلاع : 14:00 ظهرا.

الوصول : 16:45 مساء.

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة- عدن .

الإقلاع : 02:30 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهرة).

الوصول : 07:00 صباحا.

رقم الرحلة: 506

خط الرحلة: عدن- جدة

الإقلاع :09:00 صباحا .

الوصول: 1100 ظهرا.

رقم الرحلة: 507.

خط الرحلة: جدة- عــدن .

الإقلاع :1230 ظهرا (توقيت جــدة) .

الوصول: 14:30 ظهرا.

رقم الرحلة: 608

خط الرحلة:عـدن القاهرة.

الإقلاع :15:30 عصرا.

الوصول: 18:00 مساء.

رقم الرحلة: 648.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع : 08:45 صباحا.

الوصول: 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 649.

خط الرحلة:عمان- عدن.

الإقلاع :12:00 ظهرا. (توقيت عمان) .

الوصول: 16:00 مساء.

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