مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة 15 نوفمبر

ينشر المشهد العربي مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة – سيئون.

الإقلاع الساعة 01:45 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:15 صباحاً.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون – القاهرة.

الإقلاع الساعة 07:15 صباحاً، والوصول الساعة 09:45 صباحاً.ر

رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 10:45 صباحاً، والوصول الساعة 15:00 عصراً.

رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 16:00 مساء، والوصول الساعة 18:30 مساء.

رقم الرحلة: 854

خط الرحلة: عدن- مومباي.

الإقلاع الساعة 06:30 صباحاً، والوصول الساعة 13:30 ظهراً.

رقم الرحلة: 855.

خط الرحلة: مومباي- عدن.

الإقلاع الساعة 14:30 ظهراً، والوصول الساعة 16:00 مساء.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 09:00 صباحاً، والوصول الساعة 13:30 ظهراً.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 15:30 عصراً، والوصول الساعة 18:00 مساء.