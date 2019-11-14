المشهد العربي

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة 15 نوفمبر

Photo of المشهد العربي المشهد العربي منذ 4 دقائق
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ينشر المشهد العربي مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة – سيئون.
الإقلاع الساعة 01:45 بعد منتصف الليل، والوصول الساعة 06:15 صباحاً.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سيئون – القاهرة.
الإقلاع الساعة 07:15 صباحاً، والوصول الساعة 09:45 صباحاً.ر
رقم الرحلة: 609.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الإقلاع الساعة 10:45 صباحاً، والوصول الساعة 15:00 عصراً.
رقم الرحلة: 608.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الإقلاع الساعة 16:00 مساء، والوصول الساعة 18:30 مساء.
رقم الرحلة: 854
خط الرحلة: عدن- مومباي.
الإقلاع الساعة 06:30 صباحاً، والوصول الساعة 13:30 ظهراً.
رقم الرحلة: 855.
خط الرحلة: مومباي- عدن.
الإقلاع الساعة 14:30 ظهراً، والوصول الساعة 16:00 مساء.
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الإقلاع الساعة 09:00 صباحاً، والوصول الساعة 13:30 ظهراً.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الإقلاع الساعة 15:30 عصراً، والوصول الساعة 18:00 مساء.

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