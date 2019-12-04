المشهد اليمني

مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس، الموافق 05 ديسمبر 2019

4 ديسمبر، 2019
0
المشهد اليمني

“المشهد اليمني” ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس، الموافق 05 ديسمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة- سيئون.

الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).

الوصول: 06:30 صباحا.

رقم الرحلة: 500.

خط الرحلة: سيئون- جدة.

الإقلاع: 08:00 صباحا.

الوصول : 10:15 صباحا.

رقم الرحلة: 501.

خط الرحلة: جدة- سيئون.

الإقلاع: 1130 ظهرا (توقيت جدة).

الوصول: 13:45 ظهرا.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيئون- القاهرة.

الإقلاع: 14:45 ظهرا.

الوصول : 17:30 مساء.

رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة- عدن.

الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).

الوصول: 06:45 صباحا.

رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن- القاهرة.

الإقلاع: 15:00 عصرا.

الوصول: 17:30 مساء.

رقم الرحلة: 640.

خط الرحلة: عدن- عمان.

الإقلاع: 08:45 صباحا.

الوصول : 11:00 ظهرا.

رقم الرحلة: 641.

خط الرحلة: عمان- عدن.

الإقلاع: 12:00 ظهرا (توقيت عمان).

الوصول : 1600 مساء

الوسوم
الخميس الموافق اليمنية ديسمبر رحلات طيران غدا مواعيد

مقالات ذات صلة

Photo of شاهد.. البركاني يكشف عن تفاصيل تواصله الاخير مع الرئيس صالح

شاهد.. البركاني يكشف عن تفاصيل تواصله الاخير مع الرئيس صالح

4 ديسمبر، 2019
Photo of غدا مسيرة الوفاء لمحافظ عدن الشهيد جعفر محمد سعد

غدا مسيرة الوفاء لمحافظ عدن الشهيد جعفر محمد سعد

4 ديسمبر، 2019
Photo of ”هادي” يزف بشرى سارة لحضرموت

”هادي” يزف بشرى سارة لحضرموت

4 ديسمبر، 2019
Photo of مسلحون يقتحمون فعالية خطابية لقوات طارق صالح

مسلحون يقتحمون فعالية خطابية لقوات طارق صالح

4 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق