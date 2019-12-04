مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس، الموافق 05 ديسمبر 2019
“المشهد اليمني” ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الخميس، الموافق 05 ديسمبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة- سيئون.
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).
الوصول: 06:30 صباحا.
رقم الرحلة: 500.
خط الرحلة: سيئون- جدة.
الإقلاع: 08:00 صباحا.
الوصول : 10:15 صباحا.
رقم الرحلة: 501.
خط الرحلة: جدة- سيئون.
الإقلاع: 1130 ظهرا (توقيت جدة).
الوصول: 13:45 ظهرا.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة: سيئون- القاهرة.
الإقلاع: 14:45 ظهرا.
الوصول : 17:30 مساء.
رقم الرحلة: 601.
خط الرحلة: القاهرة- عدن.
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل (توقيت القاهرة).
الوصول: 06:45 صباحا.
رقم الرحلة: 600.
خط الرحلة: عدن- القاهرة.
الإقلاع: 15:00 عصرا.
الوصول: 17:30 مساء.
رقم الرحلة: 640.
خط الرحلة: عدن- عمان.
الإقلاع: 08:45 صباحا.
الوصول : 11:00 ظهرا.
رقم الرحلة: 641.
خط الرحلة: عمان- عدن.
الإقلاع: 12:00 ظهرا (توقيت عمان).
الوصول : 1600 مساء