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مواعيد رحلات طيران اليمنية غدا السبت الموافق 7 ديسمبر
أعلنت طيران اليمنية، تسيير 6 رحلات جوية، غدا السبت الموافق 7 ديسمبر، إلى القاهرة وعدن وسيئون وعمان.
رقم الرحلة: 607
خط الرحلة: القاهرة – سيئون
الإقلاع: 02:00 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 06:30 صباحا
رقم الرحلة: 644
خط الرحلة: سيئون – عمان
الإقلاع: 07:45 صباحا
الوصول: 10:00 صباحا
رقم الرحلة: 645
خط الرحلة: عمان – سيئون
الإقلاع: 11:00 ظهرا بتوقيت عمان
الوصول: 15:15 عصرا
رقم الرحلة: 606
خط الرحلة: سيئون – القاهرة
الإقلاع: 16:00 مساء
الوصول: 18:45 مساء
رقم الرحلة: 601
خط الرحلة: القاهرة – عدن
الإقلاع: 02:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة
الوصول: 07:00 صباحا
رقم الرحلة: 600
خط الرحلة: عدن – القاهرة
الإقلاع: 15:00 عصرا
الوصول: 17:30 مساء