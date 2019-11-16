مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غد الاحد 17 نوفمبر2019م
“المشهد اليمني” ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019.
وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:
رقم الرحلة: 607.
خط الرحلة: القاهرة – سيئون ـ سقطرى
الإقلاع من القاهرة الساعة 02:00 بعد منتصف الليل
الوصول إلى سيئون الساعة 06:30 صباحاً.
الإقلاع من سيئون 09:30 صباحاً
الوصول إلى سقطرى الساعة 10:45 صباحاً.
رقم الرحلة: 606.
خط الرحلة:
سقطرى – سيئون – القاهرة.
الإقلاع من سقطرى الساعة 11:45 ظهراً
الوصول إلى سيئون 13:00 ظهراً.
الإقلاع الساعة 14:00 ظهراً
الوصول الساعة 16:45 مساء.
رقم الرحلة: 603.
خط الرحلة: القاهرة – عدن.
الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل
الوصول الساعة 07:00 صباحاً.
رقم الرحلة: 632.
خط الرحلة: عدن- الخرطوم.
الإقلاع الساعة 08:00 صباحاً
الوصول الساعة 09:00 صباحاً.
رقم الرحلة: 633.
خط الرحلة: الخرطوم- عدن.
الإقلاع الساعة 10:00 صباحاً
الوصول الساعة 13:00 ظهراً.
رقم الرحلة: 602.
خط الرحلة: عدن – القاهرة.
الإقلاع الساعة 14:00 ظهراً
الوصول الساعة 16:30 مساء.