مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم غد الاحد 17 نوفمبر2019م

“المشهد اليمني” ينشر مواعيد رحلات طيران اليمنية غداً الأحد الموافق 17 نوفمبر 2019.

وجاءت رحلات الطيران المقرر انطلاقها غدا كالتالي:

رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة – سيئون ـ سقطرى

الإقلاع من القاهرة الساعة 02:00 بعد منتصف الليل

الوصول إلى سيئون الساعة 06:30 صباحاً.

الإقلاع من سيئون 09:30 صباحاً

الوصول إلى سقطرى الساعة 10:45 صباحاً.

رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة:

سقطرى – سيئون – القاهرة.

الإقلاع من سقطرى الساعة 11:45 ظهراً

الوصول إلى سيئون 13:00 ظهراً.

الإقلاع الساعة 14:00 ظهراً

الوصول الساعة 16:45 مساء.

رقم الرحلة: 603.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل

الوصول الساعة 07:00 صباحاً.

رقم الرحلة: 632.

خط الرحلة: عدن- الخرطوم.

الإقلاع الساعة 08:00 صباحاً

الوصول الساعة 09:00 صباحاً.

رقم الرحلة: 633.

خط الرحلة: الخرطوم- عدن.

الإقلاع الساعة 10:00 صباحاً

الوصول الساعة 13:00 ظهراً.

رقم الرحلة: 602.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 14:00 ظهراً

الوصول الساعة 16:30 مساء.