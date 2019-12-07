أخبار نادي برشلونة

مواعيد مباريات الدوري الاسباني اليوم السبت 7-12-2019

7 ديسمبر، 2019
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ريال مدريد


تقام اليوم السبت 7-12-2019، 4 مباريات هامة فى إطار منافسات الجولة الـ 16 من الدورى الإسبانى “الليجا”.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 31 نقطة بفارق الأهداف عن الغريم التقليدى ريال مدريد.

وفيما يلى جدول مواعيد مباريات اليوم فى الدورى الإسبانى:

ريال مدريد Vs إسبانيول 2:00 على قناة beIN SPORT HD 3

غرناطة Vs ديبورتيفو الافيس 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3

ليفانتى Vs فالنسيا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 3

برشلونة Vs ريال مايوركا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

 

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