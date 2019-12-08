الخبر اليمني

موافقة حوثية على الافراج عن الصحفيين العشرة مقابل شرط

8 ديسمبر، 2019
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موافقة حوثية على الافراج عن الصحفيين العشرة مقابل شرط

│الخبر | متابعات

وافقت جماعة الحوثي المسلحة على إطلاق الصحفيين العشرة المختطفين لديها واشترطت لذلك افراج حكومة هادي المعترف بها دوليا إطلاق عشرة من إعلامييها أسرى لديها في تعز ومأرب.
وقال رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين عبد الباسط غازي، إن الحوثيون وافقوا على اطلاق سراح الصحفيين العشرة وهي قائمة تضم عبد الخالق عمران ورفاقه مقابل اطلاق الشرعية عشرة اسرى منهم اعلاميين يعملون في قناة المسيرة التابعة لهم، منهم ثمانية في محافظة مأرب، واثنين في تعز.
وأضاف المحامي غازي في منشور له على صفحته في فيسبوك أن ” اسماء قائمة التبادل لدى هيئة الدفاع وسيتم ارسالها لمسؤول التبادل عند الطلب”.

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