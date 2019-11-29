التغيير نت

مواقع التواصل الاجتماعي ينتفض بسبب صورة طفل يمني


تداول نشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي صورة لطفل يمني يعاني من سوء التغذية وأصبح أشبة بهيكل عظمي .

وفي الصورة يظهر الطفل وهو يحمل كسرة خبز قيل انه من سكان الحديدة.

وقال الناشطون في تغريداتهمآ  هذا سبب الحرب ويكفي اليمنيين ما سببته لهم وهمذا يعيش اليمنيين اوضاع مأساوية .

وأكد آخرون ان الحرب جعلت معظم الأسر اليمنية مصابة بسوء تغذية نتيجة إنقطاع الرواتب وغياب سوق العمل.

وكان ناشطون فد تداولوا صوراً لمرضى حمى الضنك في الحديدة وهم على الرصيف يتناولون قرب سوائل وريدية.

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