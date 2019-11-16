كريتر سكاي

موال للانتقالي:لهذا السبب رفض الانتقالي التعامل مع ملف نهب الاراضي في عدن

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 5 دقائق
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(كريتر سكاي)خاص:

كشف موالي للانتقالي عن سبب رفض الانتقالي التعامل مع ملف الاراضي بعدن.

وقال اياد ثابت الردفاني:ألانتقالي رفض التعامل “مطلقا ” مع ملف نهب الاراضي والبناء العشوائي في عدن.

واضاف: وأحال هذا الملف إلى مؤسسات الدولة الرسمية “الشرعية ” تجنبا للصدام مع الناهبين “المقربين ” من قيادات الانتقالي والقيادات العسكرية الموالية لهم .

وتشهد مدينة عدن اعمال بسط واسعة النطاق وسط فشل جميع الاجهزة المتحكمة في المدينة.

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