موال للانتقالي:لهذا السبب رفض الانتقالي التعامل مع ملف نهب الاراضي في عدن

كشف موالي للانتقالي عن سبب رفض الانتقالي التعامل مع ملف الاراضي بعدن.

وقال اياد ثابت الردفاني:ألانتقالي رفض التعامل “مطلقا ” مع ملف نهب الاراضي والبناء العشوائي في عدن.

واضاف: وأحال هذا الملف إلى مؤسسات الدولة الرسمية “الشرعية ” تجنبا للصدام مع الناهبين “المقربين ” من قيادات الانتقالي والقيادات العسكرية الموالية لهم .

وتشهد مدينة عدن اعمال بسط واسعة النطاق وسط فشل جميع الاجهزة المتحكمة في المدينة.