موانئ عدن تنفي اختراق الإدارة للحظر المفروض على المنافذ وتؤكد: الباخرة العملاقة باساما تم إيقافها في منطقة المخطوف

قال مصدر مسؤول في إدارة الإعلام مؤسسة موانئ خليج عدن إن الباخرة العملاقة باساما التي وصلت لميناء عدن تم وقفها في منطقة المخطاف كحجر صحي دام ١٤ يوماً قبل دخولها مرسى الميناء،وأضاف المصدر أنها انطلقت من ميناء التصدير قبل 21 يوماً ومرت بسلطنة عمان وخضع طاقمها للتفتيش الصحي من قبل مكتب صحه الموانئ قبل دخولها الميناء.

ونفى المصدر صحة ما تداولته وسائل إعلام عن اختراق إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن للحظر المفروض على منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية كإجراء وقائي واحترازي لكي لا ينتقل وباء فيروس كورونا.

مُشيراً إلى أن الشحن التجاري ليس ضمن الحظر القائم على المنافذ البرية او البحرية سواء في بلادنا أو باقي بلدان العالم، فالشحن التجاري عبر المواني مستمر ووفق إجراءات مشددة ورقابية على طواقم السفن.

لافتاً إلى أن الشحن البحري حتى في البلدان الموبوءة بفيروس كورونا كدول شرق آسيا وأمريكا وإيطاليا مستمر وبشكل طبيعي.

ونفى أن تكون هناك اي اصابة بفيروس كورونا قد وصلت للميناء أو نقلت العدوى لأحد العاملين فيه عبر هذا الباخرة.

وقال المصدر إن ميناء عدن وعماله يعملون في ظروف استثنائية في ظل الجائحة التي غزت العالم واصبحت المنافذ البحرية هي الأساس في رفد السوق باحتياجات البلاد خاصة منه المخزون السلعي الغذائي و الدوائي.

وتابع،” وتفخر إدارة الميناء بجهود موظفيها لاستمرارية الاعمال في كافه قطاعات ميناء عدن لضمان استقرار السوق التموينية للمواطنين في عموم البلاد وليس على مستوى العاصمة المؤقتة عدن فحسب.