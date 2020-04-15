موانئ عدن توضح حول وجود "ميت" في باخرة على أرصفة المعلا

4 مايو / متابعات



نفت إدارة صحة الموانئ بعدن الشائعات التي تم تداولها عن وجود شخص ميت على إحدى السفن في أرصفة المعلا، وقالت إنها عارية عن الصحة ولا أساس لها.

ورفعت صحة الموانئ تقريرا لإدارة رصيف المعلا تفيد أنه بعد إبلاغ صحة الموانئ عن وجود حالة مشتبهة (مريض) فوق الباخرة (REM) تم النزول من قبل إدارة صحة الموانئ وقاموا المختصون بفحص جميع أفراد الطاقم بالجهاز الحراري، وكذا فحصهم للتأكد من عدم إعطائهم أي أدوية، وقد تأكد خلوهم من أعراض جائحة فروس كورونا كوفيد 19.

يذكر أن إدارة ميناء عدن اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتقوم المرافق المختصة بعمل اللازم وبالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ومنظمة الصحة وغيرها.