مواهب كرة القدم في عيون أفضل لاعب بالعالم 6 مرات.. ميسى يوجه رسائل لـ15 صاعدا



اختار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، 15 شابا صاعدا، يعتبرهم الأفضل في العالم من وجهة نظره، وشملت القائمة لاعبين من البارسا؛ هما فرينكي دي يونج وعثمان ديمبلي.



ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية رسائل ميسي القصيرة عن كل لاعب اختاره، وجاءت كالتالي..



عن الهولندي فرينك دي يونج (22 عاما) لاعب وسط برشلونة، قال ميسي: “هو واحد من أكثر اللاعبين اكتمالا الذين رأيتهم في سنه”.





وأضاف عن الفرنسي عثمان ديمبلي (22 عاما) جناح البارسا: “سرعته في التدريب مخيفة”.





وتابع عن الإنجليزي جادون سانشو (20 عاما) جناح بروسيا دورتموند: “إن قدرته على التلاعب بالدفاعات مدهشة”.





واستمر عن الفرنسي كليان مبابي (20 عاما) مهاجم باريس سان جيرمان: “إنه سريع جدا، وفي الثلث الأخير خطير جدا أيضا”.





وأردف عن الألماني جوشوا كيميش (24 عاما) ظهير بايرن ميونيخ: “هو ظهير موهوب للغاية ويقدم كثيرا من التمريرات الرائعة”.





وقال عن الإنجليزي ماسون مونت (21 عاما) لاعب وسط تشيلسي: “سيكون أحد أفضل اللاعبين في العالم”.





وتابع متحدثا عن الإنجليزي فيل فودين (19 عاما) لاعب وسط مانشستر سيتي: “سيفعل أشياء مذهلة في المستقبل، لديه موهبة عظيمة”.





وأضاف عن الصربي لوكايوفيتش (22 عاما) مهاجم ريال مدريد: “هو لاعب سحري يجعل المستحيل ممكنا”.





وعن البرتغالي جواو فيليكس (20 عاما) مهاجم أتلتيكو مدريد: “أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة في العالم الآن”.





واختتم عن ترينت ألكسندر أرنولد (21 عاما) ظهير ليفربول: “هو لاعب مثير للإعجاب وهو المستقبل”.





وعن الفرنسي حسام عوار (21 عاما) مهاجم ليون: “هو دائما لاعب هادئ عندما تكون الكرة بحوزته ولديه جودة تقنية ممتازة”.



وعن الفرنسي بنجامين بافار (23 عاما) ظهير بايرن ميونيخ، قال: “هو مدافع أنيق يمكنه توجيه الكرة جيدا”.



وأضاف عن الألماني كاي هافرتز (20 عاما) مهاجم باير ليفركوزن: “هذا اللاعب الشاب تصرفه أمام المرمى مثير للإعجاب”.



وصرح عن الأمريكي كريستيان بوليسيتش (21 عاما) جناح تشيلسي: “لديه توازن كبير وخفة حركة مميزة”.



وعن البرازيلي إيدير ميليتاو (22 عاما) مدافع ريال مدريد: “هو موهبة استثنائية ولديه قدرة تنافسية”.







