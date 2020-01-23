المشهد اليمني

موت 6 أطفال يمنيين جراء تعرضهم للبرد الشديد

23 يناير، 2020
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المشهد اليمني

توفي عدد ستة أطفال من مرضى الثلاسيميا والانيميا المنجلية بسبب تعرضهم للبرد الشديد.

نشرت ذلك “الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي”، وذكرت أن حالات الوفاة جاء نتيجة للشتاء القارس وانعدام الأدوية الأساسية عنهم.
ولم تجد الجمعية ما تقدمه لأسر الضحايا سوى التعازي الحارة، الضحايا 5 منهم ذكور وبنت، أسماؤهم كالتالي:
أحمد، منير، عبد الرزاق، شهاب، حارث، وابرار.

يحدث هذا في ظل حكم مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تتلاعب بالمساعدات الغذائية والأدوية التي ترسلها المنظمات الدولية.

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أطفال الشديد تعرضهم جراء للبرد موت يمنيين

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