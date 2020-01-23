موت 6 أطفال يمنيين جراء تعرضهم للبرد الشديد

توفي عدد ستة أطفال من مرضى الثلاسيميا والانيميا المنجلية بسبب تعرضهم للبرد الشديد.

نشرت ذلك “الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا والدم الوراثي”، وذكرت أن حالات الوفاة جاء نتيجة للشتاء القارس وانعدام الأدوية الأساسية عنهم.

ولم تجد الجمعية ما تقدمه لأسر الضحايا سوى التعازي الحارة، الضحايا 5 منهم ذكور وبنت، أسماؤهم كالتالي:

أحمد، منير، عبد الرزاق، شهاب، حارث، وابرار.

يحدث هذا في ظل حكم مليشيا الحوثي الانقلابية، التي تتلاعب بالمساعدات الغذائية والأدوية التي ترسلها المنظمات الدولية.