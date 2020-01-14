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موجة برد قارس تضرب حضرموت لمدة 72 ساعة قادمة

14 يناير، 2020
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المكلا تحديث نت خاص


أصدر مركز العمليات المشتركة بمحافظة حضرموت تعميماً للمواطنين وسائقي السيارات بأخذ الحيطة والحذر، جراء موجة برد تشهدها المحافظة بدأت أمس وتستمر خلال الـ 72 ساعة القادمة.
وأكد التعميم أنه “نقلاً عن غرفة الأرصاد والإنذار المبكر بديوان المحافظة، سوف تزداد البرودة خلال الـ72 ساعة القادمة على المرتفعات والهضاب والمناطق الساحلية والصحراوية، وسوف يتدنى مستوى الرؤية في الفترة المسائية وساعات الصباح الأولى”.

وعليه حذر مركز العمليات المشتركة جميع المواطنين وسائقي المركبات بأخذ الحيطة، وتوخي الحذر عند قيادة السيارات، خاصة في الطرق الطويلة، وفي المرتفعات والمناطق الباردة.​

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