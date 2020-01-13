موجة برد قارس تضرب هذه المحافظة اليمنية ابتداءً من يوم غد الاثنين

حذرت غرفت الأنذار المبكر بمحافظة حضرموت المواطنين من قدوم موجة برد قارس ستضرب محافظة حضرموت إبتداءً من فجر غد الإثنين .

وبحسب بيان غرفة الانذار المبكر فان موجة برد قارس قادمة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير تتدريجيًا من فجر الاثنين وتبلغ ذروة البرودة فيه يومي الأربعاء و الخميس خلال هذا الاسبوع .

ونبه رئيس غرفة الإنذار المبكر بحضرموت المهندس عبدالرحمن حميد، كافة المواطنين بوادي وهضاب ومرتفعات ساحل حضرموت والوادي بضرورة الاستعداد للتقليل من مخاطر موجات الصقيع والبرد ولما تنعكس من إثره على صحة الانسان من الأطفال وكبار السن ومرضى الصدر وما يترتب ايضا من اثاره على الزراعة من تشكل الصقيع في ساعات الفجر .