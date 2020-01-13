المشهد اليمني

موجة برد قارس تضرب هذه المحافظة اليمنية ابتداءً من يوم غد الاثنين

13 يناير، 2020
0
المشهد اليمني

حذرت غرفت الأنذار المبكر بمحافظة حضرموت المواطنين من قدوم موجة برد قارس ستضرب محافظة حضرموت إبتداءً من فجر غد الإثنين .

وبحسب بيان غرفة الانذار المبكر فان موجة برد قارس قادمة تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير تتدريجيًا من فجر الاثنين وتبلغ ذروة البرودة فيه يومي الأربعاء و الخميس خلال هذا الاسبوع .

ونبه رئيس غرفة الإنذار المبكر بحضرموت المهندس عبدالرحمن حميد، كافة المواطنين بوادي وهضاب ومرتفعات ساحل حضرموت والوادي بضرورة الاستعداد للتقليل من مخاطر موجات الصقيع والبرد ولما تنعكس من إثره على صحة الانسان من الأطفال وكبار السن ومرضى الصدر وما يترتب ايضا من اثاره على الزراعة من تشكل الصقيع في ساعات الفجر .

مواضيع قد تهمك

الوسوم
ابتداء الاثنين المحافظة اليمنية برد تضرب غد قارس من موجة هذه يوم

إقرا أيضا

Photo of ساحل حضرموت مهدد بالظلام | المشهد اليمني

ساحل حضرموت مهدد بالظلام | المشهد اليمني

13 يناير، 2020
Photo of لأول مرة.. ”صنعاء” تناقش المشاريع المطلوبة في مرحلة التعافي وإعادة الاعمار

لأول مرة.. ”صنعاء” تناقش المشاريع المطلوبة في مرحلة التعافي وإعادة الاعمار

13 يناير، 2020
Photo of سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشا الحوثي في مريس بالضالع

سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشا الحوثي في مريس بالضالع

13 يناير، 2020
Photo of وصول ناقلة”انترنت” الى ميناء الحديدة وافتتاح سوق سوداء بصنعاء مع بدء موسم ”سعد المأنتر” في اليمن!

وصول ناقلة”انترنت” الى ميناء الحديدة وافتتاح سوق سوداء بصنعاء مع بدء موسم ”سعد المأنتر” في اليمن!

13 يناير، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق