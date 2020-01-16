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موجة صقيع قارسة تهدد عدد من محافظات اليمن خلال الساعات القادمة.. وفلكي يمني يكشف موعد انحسارها

16 يناير، 2020
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كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن “توسع تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة اليومين القادمين وبداية الأسبوع القادم تنكسر شدتها على #اليمن”.

 

وبحسب الفلكي الشوافي، “تتأثر اليمن حاليا بكتلة هوائية باردة بدات مساء السبت الماضي، ومتوقع من أمس الاربعاء تشتد الحالة قليلاً عن الأيام الماضية على بعض المناطق عن ما هي عليه حالياً”.

وأضاف “ومتوقع من السبت القادم حتى منتصف الأسبوع القادم (الاثنين 20 يناير 2020) تحسن تدريجي طفيف في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق (تنكسر شدتها عن ما هي عليه) بعد ذلك نحتاج الى تحديث البيانات”.

وتابع “لذلك نكرر التنبية للاحتماء من الأجواء الباردة و الشديدة البرودة وخصوصا الأطفال و كبار السن و العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً و ننبه المزارعين لاخذ الحيطة و الحذر في المرتفعات و الهضاب الداخلية بشكل عام خصوصا أن هناك تباين كبير في درجات الحرارة من منطقة الى آخرى فمثلا في المكلا الصغرى بحدود 17 درجة بينما في هضبة حضرموت مناطق واسعة متوقع أن تكون مابين 2 إلى 4 درجات مئوية لذلك الصقيع متوقع على معظم المناطق في المرتفعات والهضاب الداخلية ولا يستبعد إلا على المناطق الساحلية سواء الشرقية و الجنوبية و الغربية و السهول القريبة منها، كما ندعو لمتابعة المستجدات و نشرات الطقس”.

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