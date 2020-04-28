موجهات لتأمين توزيع الوقود والغاز بالبلاد

السودان اليوم :

كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين د حامد سليمان حامد عن قدرة الوزارة علي تأمين الوقود للقطاعات الاستراتيجية بالبلاد واستقرار امدادها كاملاً ، جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر وزارة الطاقة والتعدين وضم ممثل ل امين عام وزارة الدفاع وقائد المنطقة المركزية وقائد ثاني قوات الدعم السريع وامين عام حكومة ولاية الخرطوم ومديرعام شرطة ولاية الخرطوم ومدير الامن الاقتصادي ورئيس مباحث التموين ومدير ادارة الشرطة الامنية ،وأمن الاجتماع علي التنسيق المشترك مابين الوزارة والقوات النظامية لضمان انسياب المواد البترولية وتوفير الخدمة للمواطنين بايسر ما يمكن وناقش الاجتماع مشاكل الصفوف والازدحام بمختلف مسبباتها وحماية وتأمين مستودعات البترول وتامين أنسياب الوقود والغاز والاشراف علي عمليات التوزيع بالمحطات والاشراف علي شحن وتوزيع الغاز ، و محاربة السوق السوداء وتفعيل العقوبات الرادعة للمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية

واكد الوكيل على الاهتمام بحصص الولايات و تأمينها ،مشيراً الي توجيهات اللجنة العليا الاقتصادية بتوفير كافة السلع الاستراتيجية لولايات السودان المختلفة .