مودية.. مبادرة معا من أجل مجتمعنا تواصل حملة التوعية للوقاية من فيروس كورونا

لليوم الثالث قام أعضاء مبادرة معا من أجل مجتمعنا. بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الصحة والسكان بمودية بنزول الميداني للحملة التطوعية التوعوية الصحية للوقاية من فيروس كورونا بتوزيع البرشورات ولصق المصلقات.

حيث تم استهداف التجمعات الكبيرة في السوق مثل محلات الصرافة والمطاعم وفرزة المسافرين إلى عدن.

ويشارك في الحملة 20 متطوعة تم نزولهن من منزل إلى منزل وتقسيمهن إلى مربعات من أجل إيصال التوعية إلى جميع سكان المديرية.