عدن تايم

موريتانيا : اتفاق الرياض راب الصدع بين الاطراف اليمنية

عدن تايم عدن تايم منذ 4 دقائق
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عدن تايم/الشرق الاوسط:

أبدت موريتانيا ارتياحها العميق لاتفاق الرياض لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن. وذكرت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بثته الإذاعة الموريتانية، أنها تلقت “بارتياح عميق” النتائج التي أفضت إليها “جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الرامية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق”.

وأضافت الخارجية الموريتانية: “إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ يضع حداً لحالة التوتر في جنوب اليمن، من شأنه أن يعزز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية”.

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